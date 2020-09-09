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В тени брата и доросший до сборной Казахстана. Что нужно знать о героях матча с Израилем

"Молодежка" победила на выезде.

В тени брата и доросший до сборной Казахстана. Что нужно знать о героях матча с Израилем
Оралхан Омиртаев (№17). Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Молодежная сборная Казахстана после домашнего фиаско с Черногорией, устроила в Израиле сумасшедшую концовку и одержала заслуженную победу. Героями встречи стали Эльхан Астанов и Оралхан Омиртаев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прогрессе этих футболистов.

20-летний Астанов является младшим братом игрока "Кайрата" Султанбека Астанова, который также принимал участие в матче с Израилем. Сам герой этой встречи выступает в родном "Ордабасы". В этом сезоне Астанов, действующий в центре поля, уверенно приблизился к основному составу шымкентского клуба, приняв участие в половине матчей команды в КПЛ. В двух случаях он выходил на замену, а в недавней игре с "Кайратом" был заменен.



В предыдущие сезоны футболист провел за "Ордабасы" четыре игры в КПЛ и одну в Кубке Казахстана.

Более ярко Астанов проявлял себя во второй лиге в составе "Ордабасы-М", сыграв за два сезона более полусотни матчей, в которых отметился 19 голами.

Своему брату он, конечно, уступает в популярности. Астанова-старшего не раз выделял Алексей Шпилевский и доверял ему место в основе "Кайрата", наверное, самого медийного клуба страны. Но Эльхан постепенно завоевывает внимание. Гол Израилю стал для него первым в молодежной сборной, кстати, по этому показателю, он обошел брата.

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Молодежная сборная Казахстана на последних секундах матча вырвала победу у главного претендента на второе место в группе отбора на Евро-2021 ????????Израиль U21 - Казахстан U21???????? - 1:2 0:1 - Астанов, 45+2; 1:1 - Швиро, 90+2; 1:2 - Омиртаев, 90+5. Группа 6: 1️⃣Испания - 16 очков(6 игр); 2️⃣Северная Македония - 10(6); 3️⃣Казахстан - 10(7); 4️⃣Израиль - 8(6); 5️⃣Черногория - 7(7); 6️⃣Фарерские острова - 3(6).

Публикация от Vesti.kz - Живи спортом ???????? (@vestikzsport)

Омиртаев, по сравнению с Астановым, более искушенный футболист. Он прошел все ступени в сборных командах страны, сыграв даже за национальную. Причем Омиртаев в двух играх отметился двумя голами - в дебютной в Лиге наций в ворота Грузии осенью 2018 года, и в товарищеской встрече с Молдовой, которая была побеждена со счетом 1:0 в феврале 2019-го.



О себе воспитанник карагандинского футбола начал заявлять в родном "Шахтере", дебютировав в премьер-лиге в 17 лет. Сейчас только в составе "горняков" на его счету 70 матчей в КПЛ, где отличился восемь раз.

Понимая, что нужно расти, он в конце 2019 года перешел в "Тобол", который ставит перед собой более амбициозные цели. В костанайском клубе 22-летний форвард в нынешнем сезоне КПЛ провел пять матчей и отметился одним голом, что говорит о высоком доверии к нему со стороны тренерского штаба.

В отборочном турнире молодежного чемпионата Европы он провел семь матчей и забил два гола.

Отметим, что после победы над Израилем казахстанская "молодежка" с десятью очками занимает третье место в отборочной группе. Лидируют испанцы, у которых 16 баллов. Подопечным Алмаса Кулшинбаева осталось провести три матча. 8 октября казахстанцы примут Серверную Македонию, а через пять дней встретятся на выезде с Испанией. 17 ноября в заключительном туре сыграют на своем поле с командой Фарерских островов.

Фото: КФФ©

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Шахтер ФК Тобол ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Чемпионат Европы по футболу Шпилевский Алексей КПЛ-2020 Кубок РК по футболу

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