Драма с Исландией и разгром Польши. Топ-5 самых ярких побед молодежной сборной Казахстана по футболу

Молодежная сборная Казахстана вырвала победу в гостях у сверстников из Израиля, в матче отборочного турнира Евро-2021 и напомнила о самых ярких выигранных поединках в истории команды. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как и когда "молодежка" добивалась этих успехов.



Казахстан - Турция 2:1 (7 июня 2005 года)



В дебютном под эгидой УЕФА отборе на чемпионат Европы молодежная сборная выступала в группе вместе со сверстниками из Дании, Турции, Греции, Украины, Албании и Грузии.



В 12 матчах казахстанцы одержали две победы, одну игру завершили ничьей и проиграли девять встреч, заняв последнюю строчку в группе. Самой запоминающейся стала победа над Турцией в Алматы, одержанная 7 июня 2005 года. Авторами голов в составе казахстанской сборной стали Алексей Шакин и Владимир Яковлев. Причем Яковлев отличился на последней минуте игры.



Казахстан - Польша 3:0 (19 августа 2008 года)



В отборочном турнире на Евро-2009 молодежная сборная Казахстана играла в одной группе с командами Испании, России, Польши и Грузии. Победу в Алматы над поляками в августе 2008 года можно расценивать как сенсацию.



Подопечные Бернда Шторка выиграли у соперника со счетом 3:0. Дубль на счету Таната Нусербаева. Еще один гол забил Ерзат Кенбаев. В том отборе казахстанцы расположились на предпоследнем месте в группе, обойдя Грузию.



Казахстан - Болгария 2:0 (2 апреля 2009 года)



В отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2011 года сборная Казахстана попала в компанию сверстников из Швеции, Израиля, Черногории и Болгарии.



Здесь удалось также занять предпоследнее место в группе, обойдя лишь болгар. Во многом это получилось за счет победы в очном матче в апреле 2009 года в Алматы со счетом 2:0. По голу на счету Сабырхана Ибраева и Вячеслава Эрбеса.



Казахстан - Исландия 3:2 (5 марта 2014 года)



Отбор на молодежный чемпионат Европы 2015 года первый, когда сборная Казахстана сумела подняться выше предпоследнего места. Тогда наша команда выступала в группе с Францией, Исландией, Арменией и Беларусью. На счету казахстанцев в том цикле три победы в восьми матчах, в том числе и над Исландией, которая едва не вышла на Евро-2015.



Встреча в Астане в марте 2014 года получилась упорной. Сначала подопечные Саулюса Ширмялиса благодаря голам Станислава Лунина и Романа Муртазаева вели 2:0, однако исландцы сумели сравнять счет. А на последней минуте к атаке удачно подключился Исламбек Куат, установивший окончательный результат.







Черногория - Казахстан 1:2 (11 июня 2019 года)



В рамках нынешней квалификации на чемпионат Европы сборная Казахстана продемонстрировала мощный старт. Сначала казахстанцы, руководимые еще Александром Москаленко, обыграли на выезде команду Фарерских островов (3:1), а завершили турне победой над Черногорией.



На 3-й минуте матча в Подгорице благодаря автоголу Сагадата Турсынбая хозяева вышли вперед. Спустя почти час игрового времени Еркебулан Сейдахмет сравнял счет, а на 94-й минуте Рамазан Каримов принес победу Казахстану.



До вчерашнего успеха в Израиле победа над Черногрией была последней для нашей сборной в отборе на Евро-2021.







Отметим, что после победы над Израилем казахстанская "молодежка" с десятью очками занимает третье место в отборочной группе. Лидируют испанцы, у которых 16 баллов. Подопечным Алмаса Кулшинбаева осталось провести три матча. 8 октября казахстанцы примут Серверную Македонию, а через пять дней встретятся на выезде с Испанией. 17 ноября в заключительном туре сыграют на своем поле с командой Фарерских островов.