"Одна ошибка - не основание для бесконечной критики". Футболисты "Тараза" вступились за Суюмбаева

Футболистыобратились с болельщикам с призывом поддержать игрока сборной Казахстана по футболу, допустившего грубую ошибку в матче Лиги наций с Беларусью.Эпизод случился на 86-й минуте при счете 1:1. Суюмбаев неудачно выбросил аут, который привел к голу в ворота Стаса Покатилова. В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу."Дорогие болельщики футбола! Призываем Вас с пониманием отнестись к ситуации с игроком национальной сборной Гафуржаном Суюмбаевым. Допущенная им ошибка в матче против сборной Беларуси является игровым эпизодом. Ошибки в футболе случаются даже у великих мастеров футбола, во всех мировых лигах всех видов спорта. Но это не может быть основанием для бесконечной критики.Гафуржан Суюмбаев по праву завоевал место в составе сборной страны, и в целом своей игрой он доказывает свою состоятельность и полезность. Именно он стал участником голевой атаки казахстанцев в матче с Литвой, совершив прорыв по флангу и идеально отпасовав на Исламхана, который стал соавтором первого гола в матче. Позже самоотверженная игра Суюмбаева после удара Сиргедаса не позволила литовцам сравнять счет в матче. Надежно он отыграл и в других эпизодах, и в победе нашей сборной его заслуга огромна!Уважаемые болельщики футбола! Призываем вас быть сдержанными по отношению к игрокам национальной сборной и поддерживать их добрым словом! По сути, в играх за сборную не бывает простых матчей, сборной Казахстана приходится играть с опытными и искушенными соперниками европейского уровня. В таких матчах нервы бывают на пределе, но каждый наш футболист прекрасно понимает уровень ответственности в матчах за национальную команду и делает все возможное для достижения положительного результата.Давайте проявим единство и поддержим Гафуржана и сборную Казахстана, которой еще предстоит побороться за первое место в своей группе турнира Лиги наций!", - говорится в сообщении клуба.