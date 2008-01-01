Роналду сделал дубль в матче Лиги наций и вошел в историю

Португалец принес победу над Швецией.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters©
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Сегодня 10:58
Сборная Португалии по футболу обыграла команду Швеции в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (45-я и 72-я минуты). При этом шведы на 44-й минуте остались вдесятером после удаления Густава Свенссона, получившего две желтые карточки.

Эти голы стали для Роналду 100-м и 101-м в составе национальной команды. Больше на уровне сборных забил только экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Таким образом, Роналду первым среди европейских футболистов добрался до отметки в 100 голов. Второй результат у экс-игрока сборной Венгрии Ференца Пушкаша - 84 мяча.



Португалия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Швеция (0) идет третьей.
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Роналду Криштиану Лига наций Португалия
Футбол Сборные
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Сегодня 10:58
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