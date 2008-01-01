Футболисты из КПЛ помогли сборной одержать первую победу в Лиге наций

Игроки вышли в стартовом составе.

Тигран Барсегян. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 11:20
Сборная Армении по футболу нанесла поражение команде Эстонии в матче группового этапа Лиги наций.

Встреча группы 2 лиги C, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Александр Карапетян (43-я минута) и Вбеймар (65-я).

Полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Для 26-летнего футболиста этот матч стал 30-м за сборную Армении. Напомним, в прошлой игре с Македонией (1:2) Барсегян забил гол.

Также в этой встрече за сборную Армении приняли участие голкипер "Шахтера" Давид Юрченко и защитник "Тобола" Арман Оганесян. Оба отыграли весь матч. Защитник "Кайрата" Камо Оганесян остался на скамейке запасных.

В другом матче данной группы сборная Грузии дома сыграла вничью с командой Северной Македонии - 1:1.

После двух туров по четыре очка набрали сборные Северной Македонии и Грузии. На третьей строчке располагается команда Армении (3), замыкает турнирную таблицу сборная Эстонии (0).
Метки:
Астана ФК Лига наций Армения Шахтер ФК Тобол ФК
Футбол Сборные
0
Сегодня 11:20
© 2008 - 2020 ТОО «EML»