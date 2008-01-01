Видеообзор матча, или как молодежная сборная Казахстана на 94-й минуте вырвала победу в матче отбора на Евро-2021

Молодежная сборная Казахстана по футболу
победила команду Израиля в отборе на Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Матч прошел в Назарете и завершился
со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Эльхан Астанов
(45+1 минута и Оралхан Омиртаев
(94-я). У израильтян отличился Итамар Швиро (91-я).
После этой игры казахстанская "молодежка" с десятью очками вышла на второе место в отборочной группе. У Израиля осталось восемь баллов.
Следующий свой матч Казахстан проведет 8 октября дома против Северной Македонии (10).