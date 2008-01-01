Видеообзор матча, или как молодежная сборная Казахстана на 94-й минуте вырвала победу в матче отбора на Евро-2021

Игра прошла в Израиле.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 07:27
Молодежная сборная Казахстана по футболу победила команду Израиля в отборе на Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Назарете и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Эльхан Астанов (45+1 минута и Оралхан Омиртаев (94-я). У израильтян отличился Итамар Швиро (91-я).



После этой игры казахстанская "молодежка" с десятью очками вышла на второе место в отборочной группе. У Израиля осталось восемь баллов.

Следующий свой матч Казахстан проведет 8 октября дома против Северной Македонии (10).
Метки:
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Футбол Сборные
0
Сегодня 07:27
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