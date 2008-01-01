"Не хватало последнего паса". Эксперт оценил игру сборной Казахстана против Беларуси в Лиге наций

Алишер Абдулин

Справедливым итогом матча Лиги наций между сборными Казахстана и Беларуси была бы ничья, считает экс-главный тренер "Атырау" Олег Дулуб. Белорусский специалист в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил игру команды Михала Билека в атаке и рассказал, в чем она превзошла гостей.



- Справедлив ли итог матча в пользу сборной Беларуси?



- По такой игре более логичной была бы ничья. Второй мяч, который забила наша сборная, это больше элемент везения. Вообще очень сложно предугадать, чтобы ввести так мяч из-за боковой и сразу под удар.



- В целом как отметите уровень игры обеих команд?



- На поле были две равные команды. И одна, и вторая играли без скоростей. В первом тайме были отрезки, когда лучше действовала казахстанская сборная, особенно левый фланг, где выделялись Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан. Единственное, чего не хватало вашей сборной, - подач с фланга в штрафную. Хотя при выходе в атаку таких игроков, как Суюмбаев и Ян Вороговский, это надо было делать. Схема 3-4-2-1, по которой играла ваша команда против сборной Беларуси, предусматривала при атаке использование флангов, но почему-то задействовали их только при разворотах и по большей части левый край. Не хватало последнего паса. У нас при схеме 4-3-3 в атакующих действиях на флангах было преимущество, мы это использовали.



Плюс неожиданной у сборной Казахстана выглядела тройка нападающих. Присутствие Исламхана понятно, мне казалось, что он будет играть центрального играть, а не Абат Аймбетов. Кроме того Максим Федин - это у него неудачная игра за сборную, потому что это футболист с высоким потенциалом и очень скоростной, но ему, наверное, пространства не хватило. Я думаю, Федин не может эту встречу занести себе в зачет.



- В составе сборной Беларуси, казалось, не совсем уверенно действует вратарь Александр Гутор.



- Для Гутора матч с Казахстаном был одним из самых слабых. Но он лучший вратарь страны, и я думаю, у него не было мандража. В паре моментов он ошибся - в первом случае не смог нейтрализовать дальний удар и мяч попал в перекладину, а потом был эпизод с добиванием Аймбетова. Но в целом по итогам прошлого года это лучший вратарь страны, и "Динамо-Брест" стало чемпионом во многом благодаря его игре. Сейчас он выступает в солигорском "Шахтере", и, возможно, на его игре могла сказаться смена главного тренера.



Я его хорошо знаю по работе в минском "Динамо" и одесском "Черноморце". Наверное, это худшая его игра.



- Как оцените действия белорусских игроков из КПЛ Макса Эбонга и Никиты Наумова?



- В предыдущей игре с Албанией на позиции Эбонга играл Александр Селява - Макс проявил себя лучше и вписался в эту сборную, но надо понимать, что ему все равно нужно время. Наумов был хорош в матче с Казахстаном, но в целом он не совсем уверенно чувствует себя против быстрых нападающих. В Казахстане он играет в "Жетысу", который использует трех центральных защитников, и здесь он неплохо себя чувствует, но при двух, как в сборной Беларуси, у него, как мне показалось, на дистанции не хватает скорости. Когда я узнал состав вашей команды с Аймбетовым, Исламханом и Фединым в старте, я подумал, что ваши нападающие за счет скоростной работы доставят нам неприятности. Но такого не получилось.



- После победы Казахстана над Литвой и поражения Беларуси от Албании возникли рассуждения о том, что ваша сборная будет не совсем в форме, а в итоге она иногда переигрывала хозяев поля. С чем это связано?



- Мы детально в телевизионной передаче разобрали игру Казахстана и Беларуси. У вашей команды было преимущество в нашей опорной зоне, когда оттуда наносились удары в первом тайме и во втором. Такие проблемы были и в матче с Албанией, когда пропустили оттуда мяч. То же самое здесь - позволили ударить Вороговскому, и Аймбетов после ошибки вратаря добивал в пустые ворота.

Не разобрались с Исламханом. Он двигался по всему фронту атаки, исполнял роль джокера.



Напомним, сборная Казахстана во втором туре Лиги наций уступила Беларуси в Алматы со счетом 1:2. У команды Билека по-прежнему три очка. По дополнительным показателям Казахстан лидирует в своей группе.



Следующий матч в Лиге наций сборная Казахстана проведет на своем поле 11 октября против Албании.



Добавим, Дулуб тренировал "Атырау" в 2019 году. 54-летний специалист вывел "нефтяников" в финал Кубка Казахстана. Ранее он возглавлял в Беларуси такие клубы, как минское "Динамо" и БАТЭ. В чемпионате Украины он работал с "Карпатами" и "Черноморцем".