Молодежная сборная Казахстана на 94-й минуте вырвала победу и вышла на второе место в группе отбора на Евро-2021

Молодежная сборная Казахстана по футболу
одержала победу над командой Израиля
в рамках отборочного цикла на Евро-2021
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч прошел в Назарете и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Первыми счет в матче открыли казахстанцы. На первой компенсированной минуте к первому тайму отличился Эльхан Астанов
.
Израильтяне отыгрались также в дополнительное время - на 91-й минуте забил Итамар Швиро
. Победу Казахстану на 94-й минуте принес Оралхан Омиртаев
.
После этой игры казахстанская "молодежка" с десятью очками вышла на второе место в отборочной группе. У Израиля осталось восемь баллов.