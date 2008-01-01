Молодежная сборная Казахстана на 94-й минуте вырвала победу и вышла на второе место в группе отбора на Евро-2021

Команда играла в Израиле.

Фото: КФФ©
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Молодежный (U-21) чемпионат Европы
Отборочный этап
Израиль (U-21) - Казахстан (U-21) 1:2

Голы: Астанов, 45 (0:1); Швиро, 91 (1:1); Омиртаев, 94 (1:2)

Турнирная таблица
Молодежная сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Израиля в рамках отборочного цикла на Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Назарете и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми счет в матче открыли казахстанцы. На первой компенсированной минуте к первому тайму отличился Эльхан Астанов.

Израильтяне отыгрались также в дополнительное время - на 91-й минуте забил Итамар Швиро. Победу Казахстану на 94-й минуте принес Оралхан Омиртаев.

После этой игры казахстанская "молодежка" с десятью очками вышла на второе место в отборочной группе. У Израиля осталось восемь баллов.
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Сегодня 00:34
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