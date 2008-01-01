Гафуржан Суюмбаев принес извинения за привоз в матче Лиги наций Казахстан - Беларусь

И высказался про Instagram.

Гафуржан Суюмбаев. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 21:48
Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев принес извинения за ошибку в матче Лиги наций с Беларусью (1:2).

Эпизод случился на 86-й минуте при счете 1:1. Суюмбаев неудачно выбросил аут, в результате Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.

"Вон из сборной! Позорище!". Фанаты атаковали страницу Суюмбаева в Instagram после привоза, и он удалил ее

"Друзья, я хочу принести свои извинения всей команде и болельщикам сборной Казахстана за прошедшую игру. Я знаю, как вы переживаете и поддерживаете нашу команду.
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Так же я хочу поблагодарить всех неравнодушных за слова поддержки, эти слова очень приятны и мотивируют работать еще больше.
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Помимо этого, я хотел высказаться касательно ситуации с моей личной страницей в Instagram. Я удалил свою страницу в марте и последние полгода я больше не нахожусь в социальных сетях. Но при этом, я всегда чувствую вашу поддержку. Еще раз всем большое спасибо!", - цитирует Суюмбаева пресс-служба "Кайрата".

Назван главный виновник поражения Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций
Метки:
Сборная РК по футболу Кайрат ФК Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
1
Сегодня 21:48
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