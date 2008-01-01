Сейдахмет выйдет в старте молодежной сборной Казахстана на матч с Израилем в отборе на Евро-2021

Начало игры в 22:40.

Фото: КФФ©
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Сегодня 22:10
Тренерский штаб молодежной сборной Казахстана по футболу определился с составом на матч с Израилем в рамках отборочного цикла на Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алмас Кулшинбаев решил выпустить с первых минут следующих игроков:

Мухаммеджан Сейсен (В) (К) – Талгат Кусяпов, Рауан Орынбасар, Алибек Касым, Геворг Наджарян – Султанбек Астанов, Эльхан Астанов, Адам Адахаджиев – Артур Шушеначев, Еркебулан Сейдахмет, Оралхан Омиртаев;

Резерв: Бекхан Шайзада (В) – Сагадат Турсынбай, Динмухамед Кашкен, Лев Скворцов – Жан-Али Пайруз, Мади Жакипбаев, Артем Попов, Арман Кенесов – Рамазан Каримов;

Напомним, матч пройдет в Назарете и начнется в 22:40 по времени Нур-Султана.
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Сегодня 22:10
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