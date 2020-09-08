Сейдахмет выйдет в старте молодежной сборной Казахстана на матч с Израилем в отборе на Евро-2021

Тренерский штаб молодежной сборной Казахстана по футболу
определился с составом на матч с Израилем
в рамках отборочного цикла на Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Алмас Кулшинбаев
решил выпустить с первых минут следующих игроков:
Мухаммеджан Сейсен (В) (К) – Талгат Кусяпов, Рауан Орынбасар, Алибек Касым, Геворг Наджарян – Султанбек Астанов, Эльхан Астанов, Адам Адахаджиев – Артур Шушеначев, Еркебулан Сейдахмет, Оралхан Омиртаев;
Резерв: Бекхан Шайзада (В) – Сагадат Турсынбай, Динмухамед Кашкен, Лев Скворцов – Жан-Али Пайруз, Мади Жакипбаев, Артем Попов, Арман Кенесов – Рамазан Каримов;
Напомним, матч пройдет в Назарете и начнется в 22:40 по времени Нур-Султана.
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