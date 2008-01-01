Камерная обстановка и тренировочный антураж. В какой атмосфере прошел первый домашний матч сборной Казахстана в Лиге наций

Первый домашний матч сборной Казахстана по футболу в Лиге наций, в котором она принимала команду Беларуси, прошел в непривычной атмосфере, но в формате, в котором уже несколько месяцев играют во многих странах.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как смотрится футбол без зрителей и какой у всего этого антураж.

Строгие карантинные меры продолжают действовать в стране и они, естественно, не могли не сказаться на организации крупных спортивно-массовых мероприятий, к которым относится и футбол. В данном случае про массовость говорить не приходиться - по всему миру международные матчи проходят без зрителей.



Хотя, согласно циркуляра УЕФА, предварительно разрешается присутствие на играх до тысячи человек, но в документе указано, что необходимо смотреть на санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и опираться на нее. В данном случае, ситуация не позволяет вовлекать зрителей в действо.







В отличие от болельщиков, представители СМИ получили доступ на стадион. Но количество журналистов было ограничено для матча такого уровня. В общей сложности вместе с коллегами из Беларуси набралось чуть больше десятка журналистов, которые строго следовали указаниям и рекомендациям организаторов встречи относительно безопасного дистанцирования и других мер, прописанных в санитарном протоколе. Отдельно стоит сказать о том, что послематчевые интервью с футболистами теперь не являются обязательной процедурой.







Наверное, на фоне всех ограничений только предматчевая тренировка гостей накануне игры (сборная Казахстана провела занятие на своей базе в Талгаре - прим. Vesti.kz) выглядела привычно - 15 минут открытых для СМИ, никаких зрителей.



А вот сама игра без болельщиков смотрелась по-другому. Конечно, команды показали на поле борьбу и характер, были острые эпизоды, порой запредельная жесткость. Но всему этому не хватало нерва, который исходит от трибун.



Антураж соответствовал товарищеской встрече. Футбол прошел в камерной обстановке, где отчетливо были слышны разговоры на поле и реакция на скамейках запасных, которые по новым правилам располагались на трибунах в отдалении друг от друга.

Между этим всем какую-то эмоциональность вне поля создавали телевизионные комментаторы. Описывать ход игры вряд ли есть смысл. Всем известно, почему матч стал одновременно одним из самых курьезных и драматичных в истории сборной Казахстана. Наверное, ошибка Гафуржана Суюмбаева при полных трибунах имела бы гораздо больший вес. Но поскольку химии между происходящим на поле и зрителями сейчас возникнуть не может, то все переместилось в интернет. На данный момент весь спорт в мире столкнулся с такими реалиями, к которым надо привыкать.





Напомним, после победы в Литве сборная Казахстана во втором туре проиграла белорусам в Алматы со счетом 1:2. У команды Михала Билека по-прежнему три очка. По столько же баллов и у остальных участников группы.



Следующий матч в Лиге наций сборная Казахстана проведет на своем поле 11 октября против Албании.



Фото: Vesti.kz. Алихан Сариев©