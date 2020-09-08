"Заслуженно победили". Футболист сборной Беларуси высказался об игре с Казахстаном в Лиге наций

Полузащитник сборной Беларуси Игорь Стасевич
поделился впечатлениями по итогам матча с Казахстаном
в Лиге наций
. Его слова приводит "Трибуна
".
Встреча прошла 7 сентября в Алматы и завершилась
со счетом 2:1 в пользу гостей. Стасевич поучаствовал в первом голе, отдав голевую передачу.
– Непростая игра. Но считаю, что мы заслуженно победили. Наверное, не скажу, что было обилие голевых моментов. Но считаю, что мы были острее впереди и поэтому заслуженно выиграли. Но еще раз повторюсь, что матч был непростой.
– Дрогнули, когда сборная Казахстана сравняла счет? Все-таки такой трудовой гол сами забили и имели возможность развить успех.
– Нет, не дрогнули. Просто всегда пропущенный гол бьет по эмоциональному состоянию. Поэтому какое-то время мы приходили в себя. Но рад, что наладили игру. Как я уже говорил, что не было какое-то особое обилие голевых моментов, но подловили соперника на их ошибке и забили второй мяч.
– Твой голевой пас получился маленьким шедевром. У тебя самого в момент, когда мяч влетал в ворота, было ощущение удовольствия от проделанной работы вот на этом маленьком пятачке поля?
– Было удовольствие от того, что забили мяч. Не важно, кто отдает, и кто забивает. Главное – гол. Ну, конечно, приятно!
– У тебя 56-й матч за сборную. По этому показателю ты обошел Валентина Белькевича. На сколько для тебя лично важна эта веха в карьере?
– Не скажу, что имеет какое-то огромное значение, но, конечно, приятно выступать за свою страну. Это почетно и престижно. Каждый футболист стремится к этому. Хорошо, что уже перешагнул такой рубеж.
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