Ошибка Гафуржана Суюмбаева в матче Лиги наций, после которой сборная Казахстана по футболу уступила команде Беларуси в Алматы, породила волну агрессии в соцсетях по отношению к этому защитнику. Корреспондент Vesti.kz же выяснил, что подобные эпизоды уже случались, причем и у мировых грандов, и также имели фатальные турнирные последствия.

Напомним, Суюмбаев на 87-й минуте поединка с белорусами при счете 1:1 выбросил мяч из аута своему вратарю Стасу Покатилову, после чего последовал перехват в исполнении полузащитника гостей Виталия Лисаковича и гол в пустые ворота.



Дмитрий Шомко (Андорра - Казахстан 1:1)



Защитник "Астаны" и сборной Казахстана допустил ошибку, как и Суюмбаев, в заключительном отрезке матча первой Лиги наций против Андорры, сыгранного осенью 2018 года. Шомко на 88-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, приняв мяч в районе штрафной, вместо выноса в аут зачем-то, не глядя, отбросил его низом во владения Ненада Эрича. Хорди Алаэс не мог не воспользоваться таким подарком. Эта ошибка стоила сборной Казахстана победы над карликом. Примечательно, что Шомко как и Суюмбаев выступают на одной позиции - левого защитника.



