Экс-игрок сборной Казахстана заступился за Суюмбаева после привоза в матче Лиги наций

Его ошибка привела к решающему голу.

Фото: ©Reuters
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Сегодня 16:45
Бывший голкипер сборной Казахстана Давид Лория выразил слова поддержки защитнику Гафуржану Суюмбаеву, допустившему роковую ошибку в матче Лиги наций с Беларусью (1:2).

Эпизод случился на 86-й минуте при счете 1:1. Суюмбаев неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.

"Вон из сборной! Позорище!". Фанаты атаковали страницу Суюмбаева в Instagram после привоза, и он удалил ее

"Хочу обратиться ко всем казахстанским болельщикам. Мы все вчера были расстрены поражением нашей сборной. Но после игры началась настоящая травля нашего защитника Гафуржана Суюмбаева. Это неправильно!

Друзья, я скажу банальные вещи. Но ошибки допускают все, и великие ошибаются. Без этого футбол невозможен. Давайте поддержим нашего парня! Нельзя делать его крайним. Нельзя забывать все его предыдущие матчи. Гафур всегда бился и будет биться за нашу сборную!

Проигрывает и выигрывает команда, а не один игрок. Всегда! Гафур, это сделает тебя сильнее. Мы все через это проходили. Держись!", - написал Лория в Instagram.

Метки:
Лория Давид Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
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Сегодня 16:45
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