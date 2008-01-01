Федерация футбола отреагировала на первое поражение сборной Казахстана в Лиге наций

Команда Билека проиграла дома.

Фото: КФФ©
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Сегодня 16:00
Генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Азамат Айтхожин прокомментировал поражение национальной сборной от Беларуси (1:2) в домашнем матче Лиги наций.

"Вчера сложилась непростая игра. Уверен, что все болельщики это пропустили через себя. Первое время даже разговаривать не хотелось ни с кем, очень сильное чувство горечи.

Мы все с вами единая команда, у каждого из нас своя роль: у кого забивать голы, у кого тренировать, у кого-то болеть. И в футболе, как и в жизни, бывает так, что кто-то дает слабину. Больше всех хочу поддержать именно вас, зрители, особенно наших юных футболистов, которые горящими глазами смотрят и верят в нас!

Мне также было больно и тяжело! Мы еще покажем себя как команда, а пока я продолжаю и дальше выполнять свою роль, создавать все условия для наших спортсменов по проживанию, питанию, безопасности и обеспечивать спортивной экипировкой!

Вместе мы сила, невзирая на все трудности! Без тяжелых поражений не бывает великих побед! Верьте в нашу команду так же, как я верю в вас!" - написал Айтхожин в Instagram.

Метки:
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Сегодня 16:00
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