Федерация футбола отреагировала на первое поражение сборной Казахстана в Лиге наций

Генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Азамат Айтхожин
прокомментировал поражение национальной сборной
от Беларуси
(1:2) в домашнем матче Лиги наций
.
"Вчера сложилась непростая игра. Уверен, что все болельщики это пропустили через себя. Первое время даже разговаривать не хотелось ни с кем, очень сильное чувство горечи.
⠀
Мы все с вами единая команда, у каждого из нас своя роль: у кого забивать голы, у кого тренировать, у кого-то болеть. И в футболе, как и в жизни, бывает так, что кто-то дает слабину. Больше всех хочу поддержать именно вас, зрители, особенно наших юных футболистов, которые горящими глазами смотрят и верят в нас!
⠀
Мне также было больно и тяжело! Мы еще покажем себя как команда, а пока я продолжаю и дальше выполнять свою роль, создавать все условия для наших спортсменов по проживанию, питанию, безопасности и обеспечивать спортивной экипировкой!
⠀
Вместе мы сила, невзирая на все трудности! Без тяжелых поражений не бывает великих побед! Верьте в нашу команду так же, как я верю в вас!" - написал Айтхожин в Instagram.