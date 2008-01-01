Прямая трансляция матча молодежной сборной Казахстана за второе место в группе в отборе на Евро-2021

Сегодня, 8 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу проведет очередной матч в квалификации Евро-2021 среди игроков не старше 21 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в израильском Ноф-ха-Галиле на "Грин Стадиум" и начнется в 22:40 по времени Нур-Султана. В интернете прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что Израиль с восемью очками после пяти матчей занимает второе место в группе, а Казахстан, который набрал семь очков в шести играх, идет четвертым.

3 сентября в рамках отбора на Евро казахстанская "молодежка" в Алматы проиграла Черногории со счетом 0:4, а Израиль сенсационно уступил Фарерским островам - 1:2.