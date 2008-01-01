"Подкараулили ошибку соперника". Капитан сборной Беларуси разобрал победу над Казахстаном в Лиге наций

И рассказал о тактике на игру.

Александр Мартынович. Кадр с видео
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 17:08
Капитан сборной Беларуси по футболу Александр Мартынович подвел итоги победного матча над Казахстаном (2:1) в рамках Лиги наций. Его слова приводит "Трибуна".

– Очень важная победа, в первую очередь для эмоционального фона перед ответственным матчем с Грузией. Если говорить об игре с Казахстаном, то, мне кажется, что первый тайм мы неплохо провели, хорошо контролировали мяч, открывались и владели инициативой. Во втором тайме после забитого гола немножечко просели, но хорошо, что подкараулили момент – ошибку соперника. В любом случае надо играть до конца каждый момент. Во втором тайме мы стали чуть-чуть больше играть за спину и тренер в перерыве попросил где-то подлиннее сыграть на нападающего.

– Что ты на правах капитана сказал после игры в раздевалке?
– Там было, кому говорить (смеется). Главный тренер и Базанов. В любом случае всех поздравил с победой, все молодцы. Двигаемся дальше и готовимся к очень важной игре.

– Что можно улучшить за 3,5 недели перед игрой с Грузией? И как подойти к матчу в оптимальном состоянии?
– По поводу оптимального состояния – тут большой вопрос. Потому что все готовятся в клубах. У нас будет всего лишь три дня. И это будет, скорее всего, после матчей клубов. Тут главное восстановиться.  А если говорить об игре, то хотелось бы, чтобы мы просто выходили более уверенные в своих силах, уверены в себе, в своей игре, в партнерах. Тогда, думаю, обязательно будет положительный результат.

Отметим, что сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу. Несмотря на проигрыш, команда Михала Билека возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве (0:1).
Метки:
Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций
Футбол Сборные
0
Сегодня 17:08
© 2008 - 2020 ТОО «EML»