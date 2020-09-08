"Подкараулили ошибку соперника". Капитан сборной Беларуси разобрал победу над Казахстаном в Лиге наций

Капитан сборной Беларуси по футболу Александр Мартынович
подвел итоги победного матча над Казахстаном
(2:1) в рамках Лиги наций
. Его слова приводит "Трибуна
".
– Очень важная победа, в первую очередь для эмоционального фона перед ответственным матчем с Грузией. Если говорить об игре с Казахстаном, то, мне кажется, что первый тайм мы неплохо провели, хорошо контролировали мяч, открывались и владели инициативой. Во втором тайме после забитого гола немножечко просели, но хорошо, что подкараулили момент – ошибку соперника. В любом случае надо играть до конца каждый момент. Во втором тайме мы стали чуть-чуть больше играть за спину и тренер в перерыве попросил где-то подлиннее сыграть на нападающего.
– Что ты на правах капитана сказал после игры в раздевалке?
– Там было, кому говорить (смеется). Главный тренер и Базанов. В любом случае всех поздравил с победой, все молодцы. Двигаемся дальше и готовимся к очень важной игре.
– Что можно улучшить за 3,5 недели перед игрой с Грузией? И как подойти к матчу в оптимальном состоянии?
– По поводу оптимального состояния – тут большой вопрос. Потому что все готовятся в клубах. У нас будет всего лишь три дня. И это будет, скорее всего, после матчей клубов. Тут главное восстановиться. А если говорить об игре, то хотелось бы, чтобы мы просто выходили более уверенные в своих силах, уверены в себе, в своей игре, в партнерах. Тогда, думаю, обязательно будет положительный результат.
Отметим, что сборная Казахстана потерпела первое поражение
в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу. Несмотря на проигрыш, команда Михала Билека возглавила группу, так как Албания сенсационно
проиграла Литве (0:1).
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