Футболисты молодежной сборной Черногории заразились коронавирусом после матча с Казахстаном

Два игрока молодежной сборной Черногории по футболу (U-21) сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19 после матча с Казахстаном, сообщает Cafe Del Montenegro.
Команды встречались в рамках квалификации Евро-2021. Игра прошла в Алматы 3 сентября и завершилась победой гостей со счетом 4:0.
После этого коронавирус обнаружили у Николы Кристовича и Стефана Милича.
Отмечается, что футболисты находятся на самоизоляции.
Чтобы избежать распространения COVID-19, в сборной Черногории отменили товарищеский матч.