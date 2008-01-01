Футболисты молодежной сборной Черногории заразились коронавирусом после матча с Казахстаном

Команды играли в Алматы несколько дней назад.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 15:21

Два игрока молодежной сборной Черногории по футболу (U-21) сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19 после матча с Казахстаном, сообщает Cafe Del Montenegro.

Команды встречались в рамках квалификации Евро-2021. Игра прошла в Алматы 3 сентября и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

После этого коронавирус обнаружили у Николы Кристовича и Стефана Милича.

Отмечается, что футболисты находятся на самоизоляции. 

Чтобы избежать распространения COVID-19, в сборной Черногории отменили товарищеский матч.

Метки:
Сборная РК по футболу Коронавирус Черногория
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Сегодня 15:21
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