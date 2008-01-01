Журналист из Беларуси намекнул на договорной характер матча со сборной Казахстана

Белорусский тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем YouTube-канале поделился наблюдением перед встречей сборных Казахстана и Беларуси, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на "Прессбол".

"Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне этого матча. Казахстан долгое время был фаворитом, а буквально за несколько часов все изменилось - и сборная Беларуси стала фаворитом. Ну и мы помним, как был забит решающий мяч, когда парень вывел один на один Виталия Лисаковича", - говорится в сообщении.

Напомним, сборная Казахстана, проиграв со счетом 1:2, потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу. Несмотря на это поражение, сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.

Стоит отметить, что болельщики сборной Казахстана атаковали страницу Гафуржана Суюмбаева в Instagram, после чего капитан "Кайрата" удалил ее. Именно после его ошибки сборная Беларуси забила победный мяч.