"Сегодня все г**но". Кака заступился за сборную Казахстана после поражения от Беларуси и высказался о критике

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу и "Кайрата" Пауло Рикардо Кака высказался о критике в адрес футбольной национальной команды, которой она подверглась после поражения в матче Лиги наций.

Накануне в первой домашней встрече, которая прошла в Алматы, было зафиксировано поражение от Беларуси со счетом 1:2. Причем победный гол гости забили после ошибки Гафуржана Суюмбаева, неудачно сбросившего аут.

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"Противно слушать и видеть эти комментарии после поражения сборной. Вчера все были молодцы, все было прекрасно. Сегодня все г**но. И я был в такой ситуации, поэтому хочу поддержать сборную и тренерский штаб!" - написал Кака в Instagram.

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