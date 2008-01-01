"В преддверии игры с Грузией это как раз вовремя". Защитник "Жетысу" из Беларуси - о победе над Казахстаном

Защитник "Жетысу" и сборной Беларуси Никита Наумов прокомментировал матч Лиги наций против Казахстана, в котором подопечные Михала Билека пропустили курьезный гол и потерпели первое поражение.

- Казахстан - хорошая команда, но мы чуть больше владели инициативой в матче. Да, наш второй гол был курьезный, но мы больше заслуживали победы. Больше создали моментов, поэтому считаю результат закономерным, - приводит его слова "Прессбол".

- Сравни Казахстан с Албанией. Кому было труднее противостоять?

- У албанцев почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Они сыгранные, мастеровитые. С ними было тяжелей. Победа над Казахстаном придала уверенности, позитива. В преддверии игры с Грузией это как раз вовремя.

Напомним, сборная Казахстана, проиграв со счетом 1:2, потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу. Несмотря на это поражение, сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.

Стоит отметить, что болельщики сборной Казахстана атаковали страницу Гафуржана Суюмбаева в Instagram, после чего капитан "Кайрата" удалил ее.