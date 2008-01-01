"Кто же так вбрасывает?!". Eurosport удивился голу Беларуси после привоза футболиста сборной Казахстана

Eurosport в материале о матче сборной Казахстана с Беларусью в Лиге наций особо отметил гол Виталия Лисаковича, который забил после ошибки капитана "Кайрата" Гафуржана Суюмбаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Материал вышел под названием "Нелепый гол Беларуси: Соперник вывел Лисаковича к воротам броском из аута" и с анонсом: "Кто же так вбрасывает?!".

"Сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана в матче Лиги наций - 2:1. Победный мяч в ворота казахстанцев забил форвард московского "Локомотива" Виталий Лисакович. Защитник хозяев вывел Лисаковича один на один вбросом мяча из аута, и белорусский игрок спокойно реализовал буллит", - говорится в сообщении.

В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу. Несмотря на это поражение сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.

Стоит отметить, что болельщики сборной Казахстана атаковали страницу Гафуржана Суюмбаева в Instagram, после чего капитан "Кайрата" удалил ее.