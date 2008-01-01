"Вон из сборной! Позорище!". Фанаты атаковали страницу Суюмбаева в Instagram после привоза, и он удалил ее

Капитан "Кайрата" совершил чудовищную ошибку в матче за сборную.

Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Сборные
1
Сегодня 08:41

Болельщики сборной Казахстана по футболу атаковали страницу Гафуржана Суюмбаева в Instagram, после чего капитан "Кайрата" удалил ее. Об этом сообщает группа "Я там, где КПЛ" ВКонтакте. 

В матче сборной Казахстана с Беларусью при счете 1:1 Суюмбаев на 86-й минуте неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. 

В итоге сборной Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.

Несмотря на это поражение сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.

Метки:
Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций Кайрат ФК
Футбол Сборные
1
Сегодня 08:41
© 2008 - 2020 ТОО «EML»