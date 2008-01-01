"Вон из сборной! Позорище!". Фанаты атаковали страницу Суюмбаева в Instagram после привоза, и он удалил ее

Болельщики сборной Казахстана по футболу атаковали страницу Гафуржана Суюмбаева в Instagram, после чего капитан "Кайрата" удалил ее. Об этом сообщает группа "Я там, где КПЛ" ВКонтакте.

В матче сборной Казахстана с Беларусью при счете 1:1 Суюмбаев на 86-й минуте неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота.

В итоге сборной Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.

Несмотря на это поражение сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.