"Да, моя страна победила, но я расстроен...". Шпилевский - о матче Казахстана с Беларусью и ошибке капитана "Кайрата"

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский в интервью KazFootball.kz прокомментировал матч Лиги наций между сборными Казахстана и Беларуси и курьезную ошибку Гафуржана Суюмбаева, а также оценил прогресс Яна Вороговского.

- Алексей Николаевич, сегодня ваша страна победила, поэтому поздравляем с победой!

- Моя страна победила, это да. Но я расстроен за тех ребят, которых я ежедневно вижу в "Кайрате". Особенно ошибка Гафуржана в конце, когда неудачно выбросил аут. Бывает-бывает, поэтому человека сейчас нужно подбадривать и двигаться вперед. У них еще есть ответная игра с Беларусью, две игры с Албанией и домашний матч с Литвой.

- Вы согласны, что справедливым результатом была бы ничья?

- Для этого есть главный тренер, чтобы это оценить. Я сейчас не в той роли, чтобы что-то говорить. Просто разочарован за ребят, что в конце произошла такая нелепая ситуация.

- Как думаете, повлияет ли эта ошибка на Гафуржана психологически в дальнейших матчах?

- Буду надеяться, что нет. Суюмбаев - очень важный футболист, наш капитан. Ему уже не 18 лет, поэтому он адекватно отнесется к ситуации. Конечно, сегодня я ему позвоню, поговорим с ним по телефону. Попытаюсь подбодрить его. Завтра новый день, и он с новыми силами должен вернуться к нам в строй.

- Как оцените выступление игроков "Кайрата" в сегодняшнем матче?

- Я своими ребятами остался доволен. Они свою задачу выполнили. Показали то, что показывают у меня в клубе.

- Виделись ли с Исламханом и Куатом?

- Честно говоря, на этих сборах увидеться не удалось. Но с Бауыржаном недели три-четыре назад пересекались.



- Как оцените игру Яна Вороговского? Видно, что он прибавил после переезда в Бельгию?

- Видно, что он очень прибавил в опыте, лучше действует в ключевых моментах. Он не такой суетной, каким был на начальной стадии у нас. Я за него очень рад, и даже не сомневался, что у него не будет с этим проблем. Ян - очень целеустремленный человек. Только положительные эмоции остались о нем. Я его очень уважаю как человека и желаю ему только удачи!

Напомним, сборная Беларуси одержала первую победу в новом розыгрыше турнира, а команда Казахстана потерпела первое поражение.

Встреча группы 4 лиги С, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Максим Бордачев (53-я минута) и Виталий Лисакович (86), у хозяев мяч забил Абат Аймбетов (62). Видеообзор этого матча можно посмотреть здесь.

Несмотря на это поражение, сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.