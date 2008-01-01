Сборная Казахстана вышла в лидеры группы Лиги наций

Завершились матчи второго тура в группе 4 дивизиона С Лиги наций
, где выступает сборная Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Команда Михала Билека
дома проиграла
Беларуси со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Максим Бордачев (53-я минута) и Виталий Лисакович (86-я). У хозяев отличился Абат Аймбетов (62-я).
В другом матче группы сборная Албании на своем поле сенсационно уступила
Литве - 0:1. Победу литовцам принес Донатас Казлаускас, отличившийся на 52-й минуте.
После двух туров в активе четырех команд по три очка, однако Казахстан возглавляет группу, опережая соперников по дополнительным показателям.