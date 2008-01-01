Сборная Литвы после поражения от Казахстана сенсационно обыграла фаворита группы Лиги наций

Все решил один мяч.

Фото: КФФ
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Лига наций УЕФА
Групповой этап
Албания - Литва

Турнирная таблица
Сборная Литвы по футболу одержала победу над командой Албании в матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 4 лиги С прошла в Тиране и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Донатас Казлаускас, отличившийся на 52-й минуте.

Таким образом, Литва одержала первую победу в новом сезоне Лиги наций, а Албания потерпела первое поражение.

На старте турнира литовцы уступили дома казахстанцам (0:2), а албанцы обыграли белорусов (2:0).

Ранее сборная Казахстана дома уступила Беларуси со счетом 2:1. Теперь в активе четырех команды по три очка после двух туров.
Метки:
Литва Албания Сборная РК по футболу Лига наций
Футбол Сборные
0
Сегодня 02:38
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