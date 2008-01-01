Сборная Литвы после поражения от Казахстана сенсационно обыграла фаворита группы Лиги наций

Сборная Литвы по футболу
одержала победу над командой Албании
в матче Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы 4 лиги С прошла в Тиране и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Донатас Казлаускас
, отличившийся на 52-й минуте.
Таким образом, Литва одержала первую победу в новом сезоне Лиги наций, а Албания потерпела первое поражение.
На старте турнира литовцы уступили дома казахстанцам (0:2), а албанцы обыграли белорусов (2:0).
Ранее сборная Казахстана
дома уступила
Беларуси со счетом 2:1. Теперь в активе четырех команды по три очка после двух туров.