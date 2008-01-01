"Хотелось бы взять реванш у белорусов в октябре". Аймбетов - о первом голе за сборную Казахстана и фаворите в группе Лиге наций

Форвард расстроен поражением.

Абат Аймбетов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Вчера 23:18
Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал результат матча со сборной Беларуси.

Встреча команда в рамках Лиги наций состоялась в Алматы и закончилась победой гостей со счетом 2:1. 

- Абат, вы забили первый гол за сборную. Как оцените прошедшую встречу?
- Конечно, забивать за сборную приятно, но я был бы рад, если бы мы взяли очки в этом матче. Немного не повезло, хотя, в целом, встреча прошла упорно.

- Что почувствовали, когда отправили мяч в ворота белорусов?
- Эмоции самые положительные, но, еще раз повторюсь - итоговый результат нас расстроил.

- Какие-то мысли по будущим встречам есть?
- В октябре нас ждут сложнейшие игры в Лиге наций. Хотелось бы взять реванш у белорусов во втором матче. Также нас ждет Албания, главный фаворит группы. Будет интересно с ними сразиться. Сейчас временно переключимся на чемпионат Казахстана, где у нас высокие цели и, конечно же, на Лигу Европы.

- Что-то болельщикам хотелось бы сказать?
- Да, ведь мы чувствовали их поддержку в прошедших двух играх. Мы играли и продолжаем играть ради них, с гордостью защищая честь нашей страны. Хочется сказать болельщикам большое спасибо!
Метки:
Сборная РК по футболу Кайрат ФК Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
2
Вчера 23:18
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