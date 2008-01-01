Определены лучшие и худшие футболисты сборной Казахстана в матче Лиги наций с Беларусью

Команда Билека проиграла.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Вчера 23:53
Портал WhoScored оценил действия футболистов в матче Лиги наций между сборными Литвы и Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 4 лиги С прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Худшим игроком матча признан защитник сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев, ошибка которого привела к голу. Портал поставил ему оценку 5,6.

Звание лучшего игрока разделили Игорь Стасевич и Виталий Лисакович, забившие по голу. Футболисты сборной Беларуси удостоились оценки 7,7. Лучшим в составе казахстанской сборной стал Нуралы Алип (7,1).



Сборная Беларуси одержала первую победу в новом розыгрыше Лиге наций, а команда Казахстана потерпела первое поражение.

На старте турнира подопечные Михала Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0, а белорусы уступили албанцам (0:2). 
Метки:
Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций
Футбол Сборные
0
Вчера 23:53
© 2008 - 2020 ТОО «EML»