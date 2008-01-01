Определены лучшие и худшие футболисты сборной Казахстана в матче Лиги наций с Беларусью

Портал WhoScored оценил действия футболистов в матче Лиги наций
между сборными Литвы
и Казахстана,
сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы 4 лиги С прошла в Алматы и завершилась
со счетом 2:1 в пользу гостей.
Худшим игроком матча признан защитник сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев
, ошибка которого привела к голу. Портал поставил ему оценку 5,6.
Звание лучшего игрока разделили Игорь Стасевич
и Виталий Лисакович
, забившие по голу. Футболисты сборной Беларуси удостоились оценки 7,7. Лучшим в составе казахстанской сборной стал Нуралы Алип (7,1).
Сборная Беларуси одержала первую победу в новом розыгрыше Лиге наций, а команда Казахстана потерпела первое поражение.
На старте турнира подопечные Михала Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0, а белорусы уступили албанцам (0:2).