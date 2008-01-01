Видеообзор с грубой ошибкой Суюмбаева, или как Казахстан потерпел первое поражение в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу
проиграла команде Беларуси в матче Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы 4 лиги С, прошедшая в Алматы, завершилась
со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Максим Бордачев
(53-я минута) и Виталий Лисакович
(86-я). У хозяев мяч забил Абат Аймбетов
(62-я).
Причем решающий гол белорусы забили после ошибки Гафуржана Суюмбаева
, неудачно сбросившего аут.
Назван главный виновник поражения Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций
Таким образом, сборная Беларуси одержала первую победу в новом розыгрыше турнира, а команда Казахстана потерпела первое поражение.
Напомним, на старте Лиги наций подопечные Михала Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0, а белорусы уступили албанцам (0:2).