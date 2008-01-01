Видеообзор с грубой ошибкой Суюмбаева, или как Казахстан потерпел первое поражение в Лиге наций

Команда Билека играла дома.

Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Сборные
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Вчера 22:33
Лига наций УЕФА
Групповой этап
Казахстан - Беларусь 1:2

Голы: Бордачев, 53 (0:1); Аймбетов, 62 (1:1); Лисакович, 86 (1:2)

Турнирная таблица
Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Беларуси в матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 4 лиги С, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Максим Бордачев (53-я минута) и Виталий Лисакович (86-я). У хозяев мяч забил Абат Аймбетов (62-я).

Причем решающий гол белорусы забили после ошибки Гафуржана Суюмбаева, неудачно сбросившего аут.

Назван главный виновник поражения Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций



Таким образом, сборная Беларуси одержала первую победу в новом розыгрыше турнира, а команда Казахстана потерпела первое поражение.

Напомним, на старте Лиги наций подопечные Михала Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0, а белорусы уступили албанцам (0:2).
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
0
Вчера 22:33
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