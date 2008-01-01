Назван главный виновник поражения Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций

Команда Билека уступила Беларуси.

Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Сборные
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Вчера 22:18
Корреспондент УЕФА по сборной Беларуси Денис Орлов прокомментировал результат матча Лиги наций с командой Казахстана.

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"В целом это была равная игра. В первой половине второго тайма соперники обменялись голами, и казалось, все шло к результативной ничьей. Однако незадолго до финального свистка белорусы вырвали победу благодаря грубой ошибке Суюмбаева", - написал автор.

Напомним, на 53-й минуте Максим Бордачев открыл счет, а спустя девять минут Абат Аймбетов восстановил равновесие. На 86-й минуте Виталий Лисакович перехватил мяч после неудачного аута в исполнении Гафуржана Суюмбаева и забил в пустые ворота, обыграв Стаса Покатилова.

На старте Лиги наций подопечные Михала Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0. Голы забили Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат. 
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
1
Вчера 22:18
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