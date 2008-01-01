Сборная Казахстана проиграла Беларуси в первом домашнем матче Лиги наций

Команда Билека пропустила дважды.

Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Сборные
10
Сегодня 21:50
Лига наций УЕФА
Групповой этап
Казахстан - Беларусь 1:2

Голы: Бордачев, 53 (0:1); Аймбетов, 62 (1:1); Лисакович, 86 (1:2)

Турнирная таблица
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Беларуси в домашнем матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме зрители голов не увидели. На 49-й минуте Казахстан забил, однако взятие ворот отменили - Абат Аймбетов оказался в офсайде.

На 53-й минуте счет в матче был открыт. Правда, сделали это гости. Игорь Стасевич подхватил мяч на фланге, обыграл защитника и навесил в штрафную, где Максим Бордачев головой переправил мяч в ворота Стаса Покатилова.



Спустя девять минут Казахстан отыгрался. Ян Вороговский пробил из-за пределов штрафной, но белорусский голкипер Александр Гутор не смог зафиксировать мяч. Первым на добивании оказался Аймбетов и сравнял счет, забив свой первый гол за сборную.



Ключевой момент случился на 86-й минуте. Гафуржан Суюмбаев неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. 

Напомним, на старте Лиги наций подопечные Михала Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0. Голы забили Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат
Метки:
Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций Вороговский Ян
Футбол Сборные
10
Сегодня 21:50
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