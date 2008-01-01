Сборная Казахстана проиграла Беларуси в первом домашнем матче Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу
потерпела поражение от команды Беларуси
в домашнем матче Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1.
В первом тайме зрители голов не увидели. На 49-й минуте Казахстан забил, однако взятие ворот отменили - Абат Аймбетов
оказался в офсайде.
На 53-й минуте счет в матче был открыт. Правда, сделали это гости. Игорь Стасевич
подхватил мяч на фланге, обыграл защитника и навесил в штрафную, где Максим Бордачев
головой переправил мяч в ворота Стаса Покатилова
.
Спустя девять минут Казахстан отыгрался. Ян Вороговский
пробил из-за пределов штрафной, но белорусский голкипер Александр Гутор
не смог зафиксировать мяч. Первым на добивании оказался Аймбетов
и сравнял счет, забив
свой первый гол за сборную.
Ключевой момент случился на 86-й минуте. Гафуржан Суюмбаев
неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович
перехватил мяч, обыграл Покатилова и закатил мяч в пустые ворота.
Напомним, на старте Лиги наций подопечные Михала Билека
обыграли на выезде Литву со счетом 2:0. Голы забили Бахтиер Зайнутдинов
и Исламбек Куат
.