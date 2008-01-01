Александр Меркель поддержал сборную Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций

Встреча проходит в Алматы.

Александр Меркель. Фото: КФФ©
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Сегодня 20:38
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель поддержал партнеров по национальной команде в первом домашнем матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В эти минуты подопечные Михала Билека играют с командой Беларуси. Встреча проходит в Алматы.

Меркель опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлен кадр с телевизионной трансляцией матча, прикрепив флаг Казахстана смайлик скрещенных пальцев.


Напомним, Меркель не получил вызов в сборную на сентябрьские матчи Лиги наций. В августе 2019 года КФФ заявила, что у игрока возникли "личные проблемы с документами". В июне КФФ сообщала, что он не приехал на сбор из-за болезни горла. 

27-летний Меркель родился в Алматы, но с детства проживает в Германии. Два последних сезона он провел в "Хераклесе", который покинул в июне, а до этого выступал за австрийскую "Адмиру Ваккер", немецкий "Бохум", швейцарский "Грассхопперс", английский "Уотфорд" и итальянские "Удинезе", "Дженоа" и "Милан". 
Метки:
Меркель Александр Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
0
Сегодня 20:38
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