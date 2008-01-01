Александр Меркель поддержал сборную Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель
поддержал партнеров по национальной команде в первом домашнем матче Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В эти минуты подопечные Михала Билека
играют с командой Беларуси. Встреча проходит в Алматы.
Меркель опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлен кадр с телевизионной трансляцией матча, прикрепив флаг Казахстана смайлик скрещенных пальцев.
Напомним, Меркель не получил вызов в сборную на сентябрьские матчи Лиги наций. В августе 2019 года КФФ заявила
, что у игрока возникли "личные проблемы с документами". В июне КФФ сообщала
, что он не приехал на сбор из-за болезни горла.
27-летний Меркель родился в Алматы, но с детства проживает в Германии. Два последних сезона он провел в "Хераклесе", который покинул в июне, а до этого выступал за австрийскую "Адмиру Ваккер", немецкий "Бохум", швейцарский "Грассхопперс", английский "Уотфорд" и итальянские "Удинезе", "Дженоа" и "Милан".