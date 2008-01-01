"Счастливы выиграть у Казахстана". Тренер сборной Беларуси - о фартовом стадионе в Алматы и натурализации Васильева

Сборная Беларуси сумела выйти из критической ситуации, заявил после победы над Казахстаном
главный тренер национальной команды гостей Михаил Мархель.
Он отметил стадион в Алматы является фартовым для белорусов и объяснил, почему не вызвал казахстанца Владислава Васильева
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
- Как прокомментируете матч?
- Большую часть матча мы контролировали ситуацию и я счастлив, что мы победили, что, очень важно для эмоционального и психологического фона. Хороший соперник и игра. Будем анализировать и с оптимизмом смотрим в будущее.
- Согласны с тем, что справедлива была бы ничья?
- Если брать в игровом плане, мы много контролировали мяч и ситуацию. Это футбол, понятно, что могли и проиграть или сыграть вничью, но, есть как есть, с Албанией мы тоже не заслуживали 0:2. Мы счастливы, что выиграли у хорошей команды.
- Насколько довольны игрой?
- Мы неровно провели матч с Казахстаном, так происходило и с Албанией. Были моменты, когда потеряли инициативу, соперник завладел преимуществом. Во втором тайме после забитого гола, сели близко к воротам и пропустили. Но потом исправились, начали создавать моменты и победили.
- Назовите слабые стороны сборные Казахстана?
- О слабых сторонах соперника не в моих правилах говорить. У нас, есть солидарность. Мы больше акцентировались на своих сильных сторонах и на том, что не получилось с Албанией.
- Можно назвать фартовым стадион в Алматы для сборной Беларуси?
- Можно. Я, еще был помощником старшего тренера молодежной сборной и мы, здесь побеждали.
- В чемпионате Беларуси играет казахстанец Владислав Васильев, вы как то говорили, что рассматривали его в качестве игрока своей сборной. Как сейчас обстоит ситуация с ним?
- Я, не сторонник искусственной ассимиляции игроков. В моем понимании, нужно играть за страну сердцем, а что такое сердцем - родиться в этой стране.
Мы рассматривали Васильева в качестве кандидата, потому что, на тот момент он был в хорошей форме, но, никаких переговоров по его натурализации не вели.
- Матчи против Албании и Казахстана оказались похожи в том плане, что пришлось взламывать оборону с тремя центральными защитниками. Эти игры стали информативными, учитывая предстоящую встречу с Грузией?
- Мы отталкивались от своей игры и от того, что хотим показать в Грузии. Планируем увидеть тактические наработки. Понятно, что мало времени и ответственность за результат никто не снимал в этих матчах. У нас, прошел отрезок Албания-Казахстан и в дальнейшем будем готовится, проанализируем игры которые они сыграли и что можем предложить будущему сопернику.
Сейчас, было важно с кем идти в бой. Отмечу, как ребята сумели выйти из критической ситуации.
Напомним, сборная Казахстана во втором туре уступила
команде Беларуси в Алматы со счетом 1:2. У подопечных Билека три очка.
Следующий матч в Лиге наций, сборная Казахстана, проведет на своем поле 11 октября против Албании.