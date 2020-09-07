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Молодежная сборная Казахстана опробовала газон в Израиле перед матчем отбора на Евро-2021

Игра пройдет 8 сентября.

Молодежная сборная Казахстана опробовала газон в Израиле перед матчем отбора на Евро-2021
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Молодежная сборная Казахстана по футболу прибыли в Назарет и опробовали газон стадиона перед матчем со сверстниками из Израиля, сообщает пресс-служба КФФ.

Завтра, 8 сентября, подопечные Алмаса Кулшинбаева продолжит борьбу в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2021. Начало матча в 22:40 по времени Нур-Султана.

Напомним, 3 сентября в рамках отбора на Евро казахстанская "молодежка" в Алматы проиграла Черногории со счетом 0:4.













Фото: КФФ© 

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Израиль

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