Сборная Казахстана по футболу объявила состав на первый домашний матч Лиги наций

Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу
определился с составом на домашний матч Лиги наций
с командой Беларуси
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Михал Билек
решил выставить на игру следующий состав:
Стас Покатилов (В) – Гафуржан Суюмбаев, Сергей Малый, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Ян Вороговский – Абзал Бейсебеков, Айбол Абикен, Максим Федин, Бауыржан Исламхан (К) – Абат Аймбетов;
Резерв: Дмитрий Непогодов (В), Данил Устименко (В) – Темирлан Ерланов, Тимур Досмагамбетов, Марат Быстров, Олжас Керимжанов – Думан Нарзилдаев, Юрий Перцух, Исламбек Куат, Бахтиер Зайнутдинов – Сергей Хижниченко.
Беларусь:
Александр Гутор (В) – Николай Золотов, Александр Мартынович (К), Никита Наумов, Максим Бордачев – Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Макс Эбонг, Игорь Стасевич, Станислав Драгун – Максим Скавыш;
Резерв: Егор Хаткевич (В), Сергей Игнатович (В) – Александр Сачивко, Максим Швецов – Иван Бахар, Александр Селява, Роман Юзепчук, Алексей Легчилин, Дмитрий Подстрелов, Андрей Хачатурян, Юрий Ковалев – Виталий Лисакович;
Матч пройдет сегодня, 7 сентября, на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке
.
Напомним, на старте Лиги наций подопечные Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0. Голы забили Зайнутдинов и Куат.