Прервет ли сборная Казахстана многолетнюю серию поражений в официальных матчах в Алматы?

Сборная Казахстана по футболу в случае победы над Беларусью в Лиге наций прервет 12-летнюю серию поражений в официальных матчах, сыгранных в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний раз национальная команда побеждала в этом городе в рамках отборочного турнира ЧМ-2010, когда в августе 2008 года разгромила Андорру со счетом 3:0.

После этого сборная сыграла в Алматы пять официальных встреч, в которых уступила с общим счетом 3:16.







Выигрыши у Кыргызстана (5:2) в 2012 году и Таджикистана (2:1) в 2014 состоялись в товарищеских встречах.



Напомним, сегодня, 7 сентября, команда Михала Билека встретится с Беларусью во втором туре Лиги наций. В первом туре казахстанцы обыграли на выезде Литву со счетом 2:0, а предстоящий соперник с аналогичным результатом уступил на своем поле Албании. Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

Ранее сборные Казахстана и Беларуси встречались три раза. Первые две игры прошли в 2009 году в рамках квалификационного раунда чемпионата мира. Оба раза казахстанцы потерпели разгромное поражение - 1:5 и 0:4. Еще один матч команды провели в 2011 году - он состоялся в Анталии, носил статус товарищеского и завершился ничьей 1:1.