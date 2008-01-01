"Затравил жестко". Покатилов ответил российскому комментатору на сравнение с Нойером

Вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана Стас Покатилов ответил в своем Instagram на рассказ российского комментатора Романа Нагучева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

История об игроке прозвучала в передаче "Футболина". Комментатор "Матч ТВ" рассказал историю про казахстанского голкипера, когда тот защищал цвета карагандинского "Шахтера", называя его своим любимым игроком и претендентом на "Золотой мяч".

"В связи с последними событиями: любимый комментатор затравил жестко, зато пропиарил зачетно. Кому интересно, гляньте в YouTube "Футболина" - выпуск топ!" - написал Покатилов.



"У меня сегодня Швейцария- Германия (матч состоялся 6 сентября. - прим. Vesti.kz)! Придется сравнить тебя с Нойером в эфире", - ответил Нагучев.



"Спасибо, конечно, за такое сравнение. Но завтра мы играем с белорусами, там меня можно не сравнивать ни с кем", - парировал вратарь.





Напомним, сейчас Покатилов выступает за "Кайрат". В "Шахтере" он выступал с лета 2013 года, а в 2015-м перешел в "Актобе".



В матче Лиги наций против Беларуси, который состоится сегодня, 7 сентября, в Алматы, Покатилов попал в стартовый состав.