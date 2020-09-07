"Казахи приветливые и отзывчивые. Понравились бешпармак и шашлык". Футболисты сборной Беларуси - о жизни в Казахстане

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Защитник "Жетысу" и сборной Беларуси Никита Наумов в преддверии матча Лиги наций с Казахстаном дал интервью АБФФ, в котором рассказал об особенностях казахской культуры.
– Что тебя впечатлило в Казахстане?
– Большинство казахов приветливые и дружелюбные. Всегда ответят, протянут руку помощи.
– А менталитет как-то отличается от нашего?
– Казахи более вспыльчивые. Буквально спичку поднести, и они вспылили. У нас такого нет.
– Ты ведь спокойный и терпеливый. Как с этим справляешься?
– Наверное, потому что спокойный, поэтому и привык так быстро. Стараюсь не обращать внимания.
– Какие национальные блюда тебе понравились?
– Могу порекомендовать бешпармак и шашлык из баранины. Неоднократно пытались сами с командой приготовить, но не получалось.
– Что скажешь о казахских женщинах?
– Не могу сказать, ибо я женат (смеется). Насколько я знаю, у них муж главный в семье. Что муж сказал, то и жена должна делать.
– Чувствуется ли недопонимание между русскоговорящими и казахоговорящими?
– Все на русском разговаривают. Единственное, между собой иногда могут на казахском что-то сказать. Немного на русском есть акцент: "слышь", "че" и так далее. А так все хорошо разговаривают, никаких сложностей в этом плане нет.
Также своими впечатлениями о пребывании в Казахстане поделился новичок "Кайрата" белорусский защитник Денис Поляков.
"В стране я нахожусь не так долго, но могу сказать, что люди очень добрые, отзывчивые, помогут в любой момент. Была ситуация, когда я подключал сим-карту, у меня не было Wi-Fi, чтобы скачать документ. Они раздали мне интернет, подсказывали, что делать. Пока оставляют приятные впечатления и город, и страна, и люди", - сказал игрок.
За "Жетысу" Наумов выступает с 2019 года. В этом сезоне он провел шесть матчей за талдыкорганцев в КПЛ.
Матч Казахстан - Беларусь состоится 7 сентября в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.
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