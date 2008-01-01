"Уважаем оппонента, но и мы хотим выиграть". Футболист сборной Казахстана - о первом домашнем матче Лиги наций

Футболист сборной Казахстана
и "Астаны" Юрий Перцух
подвел итоги победу над Литвой (2:0) и рассказал о подготовке к домашней игре с Беларусью в рамках нового сезона Лиги наций. Его слова приводит пресс-служба КФФ,
- Юрий, как оцените прошедшую игру в Вильнюсе?
- Конечно же, мы рады тому, что удалось успешно стартовать в новом розыгрыше Лиги Наций. Это очень важно с психологической точки зрения. Будем настраиваться на следующие поединки.
- Несмотря на пропущенный гол на третьей минуте, литовцы играли вполне уверенно.
- Да, ведь соперник выступал в родных стенах, а это хоть и небольшое, но все же преимущество. Литва – сильная команда, которая знает, чего стоит. Конечно же, против них было сложно играть.
- Стал ли искусственный газон в Вильнюсе проблемой для вас?
- Думаю, нет. Мы быстро приспособились к их покрытию.
- Впереди – матч против Беларуси. Какие мысли у вас по предстоящей встрече?
- На уровне сборных слабых соперников практически нет. Уважаем оппонента, однако и мы хотим выиграть. Настрой у нас серьезный. Матч будет сложным и очень интересным.
Без Зайнутдинова. Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч с Беларусью
Матч Казахстан - Беларусь состоится 7 сентября в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь
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