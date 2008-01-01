"Аль-Айн" обратился к Исламхану перед первым домашним матчем сборной Казахстана в Лиге наций

Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана
сыграет против Беларуси
во втором туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает Бауыржан Исламхан
, пожелал казахстанцу удачи в этой игре.
"Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в сегодняшнем матче Казахстана с Беларусью в Лиге наций УЕФА", - говорится в сообщении клуба в Instagram.
Матч пройдет в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
Главный тренер хозяев Михал Билек уже определился
со стартовым составом на игру.
В первом туре Казахстан в гостях победил
Литву (2:0), Исламхан отметился результативной передачей на Бахтиера Зайнутдинова. Кроме того, Бауыржан был признан
лучшим игроком матча.
Беларусь в свою очередь на своем поле проиграла
Албании (0:2).