"Аль-Айн" обратился к Исламхану перед первым домашним матчем сборной Казахстана в Лиге наций

Билек уже назвал состав на игру.

Бауыржан Исламхан. Фото: КФФ©
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Сегодня 14:21
Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана сыграет против Беларуси во втором туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает Бауыржан Исламхан, пожелал казахстанцу удачи в этой игре.

"Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в сегодняшнем матче Казахстана с Беларусью в Лиге наций УЕФА", - говорится в сообщении клуба в Instagram.

Матч пройдет в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Главный тренер хозяев Михал Билек уже определился со стартовым составом на игру.

В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), Исламхан отметился результативной передачей на Бахтиера Зайнутдинова. Кроме того, Бауыржан был признан лучшим игроком матча.

Беларусь в свою очередь на своем поле проиграла Албании (0:2).
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Футбол Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь
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