Работавший в КПЛ тренер из Беларуси сделал анализ матча Лиги наций и поставил на победу Казахстана

Бывший наставник белорусского БАТЭ, украинских "Карпат" и "Черноморца", а также "Атырау" Олег Дулуб
сделал прогноз на матч Лиги наций
между сборными Казахстана
и Беларуси
.
"Если анализировать предстоящий матч, то, конечно, преимущество своего поля не может не сказаться в пользу сборной Казахстана, плюс, все-таки, разное психологическое состояние, в котором подойдут к игре две команды.
Во-первых, Казахстан после победы в Литве, а Беларусь после домашнего поражения от Албании, это работает в пользу казахстанцев. Второй момент, который, скажем так, позитивен для сборной Казахстана, - это неумение белорусской команды играть против соперников, которые применяют систему с тремя центральными защитниками. Насколько я знаю, казахи будут играть 3-4-2-1 - это сложно взламываемая для сборной Беларуси система.
Если брать примерное соотношение исполнителей, мне сейчас сложно судить, в каком состоянии находятся футболисты сборной Казахстана, потому что год прошел со времени моей работы там. Если отталкиваться от состояния белорусской национальной сборной, то мне очень не понравилась игра с Албанией. Думаю, если брать итоговый исход, в силу факторов, которые я перечислил, и того, что два дня - очень мало времени для восстановления, будет минимальная победа Казахстана", - приводит слова специалиста "Рейтинг Букмекеров"
.
Матч состоится 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
В первом туре Казахстан в гостях победил
Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла
на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.