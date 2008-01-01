Появилось видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед первым домашним матчем в Лиге наций

Сегодня, 7 сентября, сборные Казахстана
и Беларуси
проведут матч в рамках второго тура Лиги наций
сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанская федерация футбола на своем официальном сайте представила предыгровую тренировку команды Михала Билека:
Игра пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Матч покажут
в прямом эфире.
В первом туре Казахстан в гостях победил
Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла
на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.