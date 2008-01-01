Появилось видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед первым домашним матчем в Лиге наций

Команда Билека стартовала с победы в турнире.

Фото: КФФ©
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Сегодня 11:38
Сегодня, 7 сентября, сборные Казахстана и Беларуси проведут матч в рамках второго тура Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская федерация футбола на своем официальном сайте представила предыгровую тренировку команды Михала Билека:



Игра пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Матч покажут в прямом эфире.

В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.
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Футбол Сборная РК по футболу Билек Михал Беларусь Лига наций
Футбол Сборные
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Сегодня 11:38
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