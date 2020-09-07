Появилось видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед первым домашним матчем в Лиге наций

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Кто лучший в матче с Литвой?
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Появилось видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед первым домашним матчем в Лиге наций

Команда Билека стартовала с победы в турнире.

Появилось видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед первым домашним матчем в Лиге наций
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня, 7 сентября, сборные Казахстана и Беларуси проведут матч в рамках второго тура Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская федерация футбола на своем официальном сайте представила предыгровую тренировку команды Михала Билека:



Игра пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Матч покажут в прямом эфире.

В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Билек Михал Беларусь Лига наций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:38
Футбол

Появилось видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед первым домашним матчем в Лиге наций
Сегодня
10:00
Футбол

Прямая трансляция первого домашнего матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
Сегодня
08:23
Футбол

Испания разгромила Украину и возглавила группу Лиги наций
Сегодня
07:11
Футбол

"Соперник постарается увезти очки отсюда". Игрок сборной Казахстана - о первом домашнем матче в Лиге наций
Вчера
20:53
Футбол

"Были бы плохими - не попали бы в состав". Игрок "Астаны" из Беларуси - о матче с Казахстаном и одноклубниках
Вчера
19:55
Футбол

"У нас есть свои козыри". Главный тренер сборной Беларуси высказался о матче с Казахстаном
Вчера
19:25
Футбол

Знаете, кто такой Стас Покатилов? Это вратарь сборной Казахстана, дети - популярный российский комментатор
Вчера
18:14
Футбол

Казахстан впервые в истории обыграл Литву
Вчера
17:11
Футбол

Мы думаем, сборная Казахстана выиграет - 2:1. А ваш прогноз?
Вчера
15:57
Футбол

"Большая честь выступать за сборную". Максим Федин рассказал о победе над Литвой
Вчера
15:26
Футбол

"На поле выйдут те, кто будет играть сердцем". Билек высказался о матче с Беларусью и травме Зайнутдинова
Вчера
14:29
Футбол

Сборная Беларуси прибыла в Алматы и определилась с составом на матч Лиги наций с Казахстаном
Вчера
13:32
Футбол

Зайнутдинов не сыграет за сборную Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций?
Вчера
13:13
Футбол

Матч с Литвой стал юбилейным для Исламхана в сборной Казахстана
Вчера
11:35
Футбол

Нападающий "Астаны" за 1,5 миллиона евро сыграл в Лиге наций
Вчера
09:41
Футбол

Футболисты сборной Казахстана начали подготовку к первому домашнему матчу в Лиге наций
Вчера
09:10
Футбол

Португалия без Роналду разгромила Хорватию на старте Лиги наций
Вчера
08:39
Футбол

Футболисты казахстанского клуба помогли своей сборной стартовать с победы в Лиге наций
5 сентября
22:00
Футбол

Футболист "Астаны" забил гол за сборную в матче Лиги наций с тремя пенальти
5 сентября
18:24
Футбол

Футболист сборной Казахстана рассказал о трудностях в первом матче Лиги наций
5 сентября
17:45
Футбол

Комментатор из Беларуси разобрал игру сборной Казахстана перед матчем Лиги наций
5 сентября
16:45
Футбол

Сборная Казахстана потеряла футболиста на первый домашний матч в Лиге наций
5 сентября
15:36
Футбол

Капитан сборной Литвы нашел объяснение поражению от Казахстана в матче Лиги наций
5 сентября
13:51
Футбол

Выбери лучшего игрока сборной Казахстана в матче против Литвы
5 сентября
12:15
Футбол

Я два месяца ничего не делал, спасибо за шанс - Исламбек Куат о матче с Литвой
5 сентября
09:35
Футбол

Счет не отражает ход матча - главный тренер сборной Литвы о поражении от Казахстана в Лиге Наций
5 сентября
09:19
Футбол

Парни бились за свою страну - Джаксыбеков о победе сборной Казахстана над Литвой
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
5 сентября
07:21
Футбол

Следующий соперник сборной Казахстана по футболу в Лиге наций проиграл дома Албании
4 сентября
23:50
Футбол

Голы Зайнутдинова и Куата принесли Казахстану победу в первом матче нового сезона Лиги наций
4 сентября
22:47
Футбол

Казахстан благодаря голу Занутдинова обыгрывает Литву после первого тайма в Лиге наций
22 ноября 2019
09:23
Футбол

Видеообзор матча отбора на Евро-2020 Шотландия - Казахстан (3:1)
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
13 сентября 2019
12:37
Футбол

Около матча Россия - Казахстан - 1:0
11 сентября 2019
19:00
Футбол

Видеообзор матча молодежной сборной Казахстана против Израиля
8 сентября 2019
11:03
Футбол

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Калининград на матч с Россией
6 сентября 2019
10:01
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед матчем отбора на Евро
11 июня 2019
20:51
Футбол

Фото с матча Казахстан - Сан-Марино
24 марта 2019
22:07
Футбол

Фото с матча Казахстан - Россия в отборе на Евро-2020
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика