Прямая трансляция первого домашнего матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Начало - в 20:00.

Фото: КФФ©
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Сегодня 10:00
Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана по футболу дома примет Беларусь в рамках второго тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

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В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.

В ночь на 8 сентября Албания на своем поле встретится с Литвой.

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Сегодня 10:00
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