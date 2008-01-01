Прямая трансляция первого домашнего матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана по футболу
дома примет Беларусь
в рамках второго тура Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
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В первом туре Казахстан в гостях победил
Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла
на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.
В ночь на 8 сентября Албания на своем поле встретится с Литвой.
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