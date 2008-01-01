Испания разгромила Украину и возглавила группу Лиги наций

Сборная Испании по футболу
одержала крупную победу над Украиной
во втором туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча проходила в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Серхио Рамос, отличившийся на 3-й (с пенальти) и 29-й минутах, также точными ударами на 32-й и 84-й отметились Ансу Фати и Ферран Торрес.
После этой игры Испания, набрав четыре очка, стала лидером четвертой группы дивизиона А. Украина, потерпев первое поражение, расположилась на втором месте с минимальным отставанием. На третьем с двумя баллами оказалась Германия после ничьей в гостях со Швейцарией - 1:1.
В первом туре Украина победила Швейцарию - 2:1, а Германия и Испания не выявили сильнейшего - 1:1.
10 октября в рамках третьего тура сыграют Украина - Германия и Испания - Швейцария.