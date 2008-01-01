Знаете, кто такой Стас Покатилов? Это вратарь сборной Казахстана, дети - популярный российский комментатор

Российский комментатор канала Матч-ТВ Роман Нагучев в передаче "Футболина" рассказал историю про голкипера сборной Казахстана по футболу и "Кайрата" Стаса Покатилова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Было бы круче, если бы это был Стас Покатилов. Знаете, кто это? Это вратарь сборной Казахстана, дети. И, кстати, его реально зовут Стас, и у него в паспорте так написано, не Станислав.

Когда тебе делать нечего и ты в Instagram пишешь "задайте вопрос", и кто-нибудь пишет: "Кто ваш претендент на "Золотой мяч"?", я всегда отвечаю: "Стас Покатилов". Мой любимый игрок - Стас Покатилов.

Полтора года назад я снимал программу "Тренерский штаб" и был на сборах с "Локомотивом", "Оренбургом", "Зенитом". И когда были со "Спартаком", они жили в одном отеле с карагандинским "Шахтером". А он был вратарем "Шахтера". И мне пресс-атташе "Шахтера" говорит: "Слушай, тут такое дело. Ты правда любишь Стаса Покатилова? Просто все говорят, что он твой любимый игрок". Я отвечаю: "Да. Вот тут Стас Покатилов, а вот тут Марко Ван Бастен".

И я говорю пресс-атташе: "Я хотел бы познакомиться со Стасом". А он мне говорит: "Он сейчас не может, он после тренировки". А я думаю, то есть в системе футбольных координат Казахстана вначале идет Стас Покатилов, затем Марко Ван Бастен, Деннис Бергкамп. Но шарфик они мне подарили. Привет им большой", - рассказал.

Напомним, в данное время Покатилов выступает за "Кайрат". В "Шахтере" он выступал с лета 2013 года, а в 2015-м перешел в "Актобе".