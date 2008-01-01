"Были бы плохими - не попали бы в состав". Игрок "Астаны" из Беларуси - о матче с Казахстаном и одноклубниках

Полузащитник сборной Беларуси и "Астаны" Макс Эбонг в преддверии матча с Казахстаном в Лиге наций высказался о своих одноклубниках, сообщает корреспондент Vesti.kz.



- Чувствуете ли повышенное внимание от партнеров по "Астане" в связи с предстоящей игрой, насколько сильно они интересовались сборной Беларуси и слабыми местами в игре вашей команды?



- Не интересовались, все как обычно. Да и повышенного внимания не было, все как как всегда, никакой нервозности.



- Вас не удивило,что на матч с Литвой вышел только один игрок "Астаны" Юрий Перцух?



- Это решение главного тренера, я не буду лезть, куда не надо.



- Завтра против сборной Беларуси могут сыграть ваши одноклубники Шомко и Перцух, как охарактеризуете их?



- Хорошие футболисты, я думаю, если бы были плохими, то не попали бы в состав.



Матч Казахстан - Беларусь состоится 7 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.



В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.