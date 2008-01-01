"У нас есть свои козыри". Главный тренер сборной Беларуси высказался о матче с Казахстаном

Алишер Абдулин

Команда Беларуси в матче Лиги наций со сборной Казахстана попробует добиться положительного результата, заявил главный тренер команды гостей Михаил Мархель. Он отметил, что уровень соперников примерно сопоставим, сообщает корреспондент Vesti.kz.



- К каким выводам пришли после разбора матча с Албанией?



- В большей степени работа над ошибками, постараемся завтра исправить.



- Какие кадровые изменения, за счет чего изменить?



- Кардинально менять тактику рискованно. Уровень соперника примерно сопоставим. Еще одна проверка готовности. Надеемся, что добьемся положительного результата. Кадровые изменения будут точечные.



- Насколько в приоритете нынешний сезон Лиги наций, учитывая, что впереди матч с Грузией в плей-офф предыдущего розыгрыша?



- Матчи с Албанией и Казахстаном важны. Понятно, что игра с Грузией накладывает отпечаток. Он решающий, к нему идет подготовка. Тем не менее мы ответственно подходим к играм с Албанией и теперь с Казахстаном. Уважаем следующего соперника.



- Наличие игроков из казахстанской премьер-лиги в сборной Беларуси дает ли вам преимущество в плане ознакомления со сборной Казахстана?



- Всю информацию мы черпаем из других источников, это не главенствующий фактор, Эбонг не даст соврать (смеется).



- Насколько вырисовывается состав, который сыграет с Грузией за выход на Евро-2020?



- Для нас это проверка. Исходя из игр, посмотрим, будем менять точечно, смотреть, кого ставить.



- Вы сказали, что будете играть на положительный результат, ничью тоже можно отнести к такому результату?



- При хорошей игре ничья тоже будет хорошим результатом для психологического и эмоционального фона, потому что мы с уважением относимся к сборной Казахстана.



- Чем удивила сборная Казахстана в матче с Литвой?



- Схема была той же, но команда сыграла дисциплинированно и добилась победы. Матч будет трудным. У нас есть свои козыри.



Напомним, матч состоится 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.



В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), а Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2).